В Донецке обещают запустить новое колесо обозрения в 2021 году

Новое колесо обозрения высотой будет установлено в 2021 году в донецком парке имени Щербакова. Об этом в видеообращении заявил глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин.



По его словам, новое колесо в Донецке появится «благодаря жителям Ямало-Ненецкого автономного округа России». Производство аттракциона начато на специализированном предприятии Свердловской области РФ.



Колесо высотой в 28 метров будет состоять из 18 кабинок, восемь из которых — с подогревом, а одна будет обустроена для людей с инвалидностью.



Новый аттракцион появится на месте прежнего, который в ближайшее время планируют демонтировать.

Колесо обозрения в парке Щербакова вышло из строя в сентябре 2019 года и с тех пор не работает. Аттракциону было 38 лет.