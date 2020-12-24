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Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от COVID-19

24 декабря 2020, 17:10

Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от COVID-19

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании в среду выдели Минздраву 1,3 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что постановлением увеличили расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств госбюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация постановления будет осуществляться в рамках общего и специального фондов госбюджета за 2020 год.

Минздрав планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года. Сейчас министерство ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин. Кроме того, Украина ожидает поставку от глобальной инициативы COVAX 8 миллионов доз вакцин (этого хватит для 4 миллионов человек) в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивал, что заложенных в бюджете 2021 года 2,6 миллиарда гривен недостаточно для закупки вакцин. По расчетам министерства, необходимо 15,1 миллиарда гривен.

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