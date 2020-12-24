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Пострадавшие на Донбассе военные Сухопутных войск получат компенсации

24 декабря 2020, 17:37

Пострадавшие на Донбассе военные Сухопутных войск получат компенсации

Более 180 военнослужащим Сухопутных войск ВСУ, которые получили боевые ранения в районе проведения операции Объединенных сил, выплатят от трех до пяти тысяч гривен денежной компенсации. Об этом сообщает пресс-центр Командования Сухопутных войск.

«Денежные сертификаты военнослужащим вручили представители командования Сухопутных войск ВСУ на ежегодном подведении итогов в оперативном командовании», — сказано в сообщении.

Соответствующее решение принял командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александа Сирский. На эти цели будет выделено более 740 тысячи гривен.

В результате обстрела боевиков в районе поселка Шумы 24 декабря получил ранение военнослужащий ВСУ. Кроме этого, еще один боец пострадал при подрыве на взрывном устройстве.

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