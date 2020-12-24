ОБСЕ зафиксировала новое укрепление боевиков под Донецком

Наблюдатели миссии ОБСЕ 20 декабря зафиксировали новое огневое сооружение на оккупированной территории под Донецком. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Примерно в 2 км к югу от н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), вдоль восточного края дороги местного значения, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал закрытое огневое сооружение, обустроенное предположительно из бетонных блоков, а также 4 углубления», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что сооружение не было зафиксированы по данным наблюдения от 6 июля 2020 года.