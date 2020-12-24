Кулеба «не видел конверта с планом Б» по Донбассу и верит в потенциал «Минска»

Потенциал нормандского и минского форматов по урегулированию конфликта на Донбассе еще не исчерпан, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».



«Когда коллеги говорят о плане «Б», они, очевидно, артикулируют мнение о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса. Но потенциал минского процесса и нормандского формата еще не исчерпан. И та титаническая работа, которую делает наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак, ведя переговоры, — там еще есть за что побороться и на что давить. И наша команда в ТКГ — там, в ТКГ, атмосфера так себе, ситуация деструктивная и напоминает хождение по кругу, но все профессиональные люди, понимают, что другого выхода нет и надо, как писал классик, «долбить эту скалу», — сказал он.



Кулеба отметил, что никогда «не видел конверта, на котором написано "план Б"». При этом есть решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий в ОРДЛО.



«Сейчас события развиваются по первому сценарию», — напомнил он.

9 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат.