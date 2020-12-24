Кулеба: Украина получит $250 млн военной помощи, несмотря на вето Трампа

Размер финансирования военной поддержки США Украине не будет изменен, несмотря на ветирование оборонного бюджета президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».



Оборонный бюджет США на 2021 году предусматривает предоставление 250 млн долларов Украине. Как отметил Кулеба, ошибочно утверждать, что Трамп ветировал закон, который включает поддержку Украины, так как причины наложения вето вовсе иные.



«Я даю вам стопроцентную гарантию, что после того как вето будет преодолено или ситуация решится любым другим способом, суммы поддержки Украины останутся. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, а усилится. И мы будем над этим настойчиво работать», — заявил министр.

В бюджете на национальную оборону США в рамках поддержки Украины предусматривается финансирование обучение и консультирование украинской армии, летальное, нелетальное вооружение и техника. На летальное вооружение планируется выделить 75 млн из 250 млн долларов, что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году.



Трамп неоднократно заявлял, что будет ветировать законопроект об оборонном бюджете, «который делает Китай очень несчастным». Причина лежит в требовании Трампа отменить раздел 230 в законодательстве США, который запрещает подавать судебные иски против американских технологических компаний, в частности Facebook и YouTube, за публикуемый ими контент.



Конгресс США должен повторно проголосовать за оборонный бюджет на этот раз при поддержке 2/3 сенаторов.