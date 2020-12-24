По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. За минувшие сутки, 23 декабря, в области без учета неподконтрольной территории выявили 636 заболевших. С начала пандемии зафиксировано 33 738 случаев заболевания. Из них 22 151 человек выздоровел, а 678 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 191 новом случае COVID-19, а также 15 смертях вследствие осложнений. Всего по состоянию на 24 декабря группировка признает 14 088 случаев инфекции COVID-19. Из них выписаны — 8159 человек, летальных случаев — 1271.



На Луганщине выявили еще 262 случая инфицирования коронавирусом, что стало очередным антирекордом на подконтрольной властям части области. Вследствие осложнений умерли трое пациентов. За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 9443 человек. Из них выздоровел 6681 пациент, умерли 259 человек.



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировано 28 случаев коронавируса, утверждают в группировке «ЛНР». О новых летальных случаях не сообщается. Всего формирование подтверждает 2009 случаев COVID-19, из которых выписаны 1 694 человека, 164 — умерли.





Политика



Потенциал нормандского и минского форматов по урегулированию конфликта на Донбассе еще не исчерпан, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Боевые действия



С начала года в результате обстрелов боевиков в Донецкой области погибли 28 человек (26 военных и двое гражданских).



Общество



МККК и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили четыре гуманитарных груза на оккупированную территорию Донбасса.



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