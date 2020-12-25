Сутки на Донбассе: обстрелы и двое пострадавших украинских военных

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что вчера получили ранения двое украинских военных.



Так, в районе поселка Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела украинский военный получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве под Красногоровкой.



Кроме того, неподалеку Водяного боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.



В штабе ООС добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня украинская сторона не зафиксировано.