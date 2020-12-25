В Украине выявили более 11 тысяч заболевших коронавирусом за день

За минувшие сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 337 человек выздоровели, а 186 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за день было госпитализировано 2 739 человек.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 012 167 заболевших коронавирусом. Из них 646 772 человека выздоровели, а 17 581 скончался.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.