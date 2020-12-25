«ЛНР»: 23 человека заболели, еще двое умерли от COVID-19

За прошедшие сутки, 24 декабря, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 23 заболевших коронавирусной болезнью, а также два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 2032 случаев COVID-19, из которых 1704 человек выздоровели, 166 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 337 человек выздоровели, а 186 умерли.