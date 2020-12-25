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Коронавирус на Донетчине: Еще 5 умерших и 487 заболевших

25 декабря 2020, 09:17

Коронавирус на Донетчине: Еще 5 умерших и 487 заболевших

В Донецкой области зарегистрировано еще 5 смертей от коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что два человека скончались в Краматорской ОТГ, по одной жертв зафиксировано в Бахмутской, Черкасской и Марьинской ОТГ.

За минувшие сутки, 24 декабря, было выявлено 487 заболевших ковидом:

— 102 в Краматорской ОТГ;
— 100 в Мариупольской ОТО;
— 80 в Славянской ОТГ;
— 30 в Торецкой ОТГ;
— 27 в Селидовской ОТГ;
— 26 в Мангушской ОТО;
— 17 в Александровской ОТГ;
— 14 в Лиманской ОТГ;
— по 13 в Светлодарской, Константиновской и Николаевской ОТГ;
— 8 в Кураховской ОТГ;
— 7 в Никольской ОТО;
— 6 в Дружковской ОТГ;
— 5 в Соледарской ОТГ;
— по 4 в Бахмутской, Мирноградской и Черкасской ОТГ;
— по 3 в Сартанской, Андреевской и Авдеевской ОТГ;
— 2 в Покровской ОТГ;
— по 1 в Северской, Кальчицкой и Очеретинской ОТГ.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 34 225 заболевших коронавирусом. Из них 22 151 человек выздоровел, а 683 умерли. Продолжает болеть 11 391 пациент.

За сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 012 167 заболевших, из которых 646 772 человека выздоровели, а 17 581 скончался.

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