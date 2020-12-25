В течение 24 декабря в отдельных районах Донецкой области COVID-19 диагностировали у 205 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



По состоянию на 25 декабря «ДНР» подтверждает 14 293 случаев заболевания COVID-19, из которых 8435 человек выздоровели, летальных случаев — 1287. Из них 16 человек умерли за прошедшие сутки.



Кроме этого, как утверждают в группировке, вчера в ОРДО было выявлено 90 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 75 человек. Всего от пневмонии лечатся 1770 пациентов с пневмониями, из них 643 — на кислородной поддержке.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.



За минувшие сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 337 человек выздоровели, а 186 умерли.