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«ДНР»: Посетитель устроил стрельбу в кафе Горловки

25 декабря 2020, 11:15

«ДНР»: Посетитель устроил стрельбу в кафе Горловки

В неподконтрольной властям Украины Горловке задержан мужчина, который открыл стрельбу в одном из кафе города. Об этом сообщает «МВД» группировки «ДНР».

Отмечается, что постоянный посетитель кафе, мужчина 1985 года рождения, распил там пол-литра «крепкого алкогольного напитка», после чего достал самодельный пистолет и выстрелил в потолок.

Прибывшие «полицейские» задержали злоумышленника и изъяли оружие. Его привлекли к административной ответственности в виде 15 суток ареста по статье «хулиганство» «административного кодекса ДНР».

По результатам экспертизы оружия и получения ответа администрации кафе о сумме ущерба, будет решаться вопрос о «возбуждении уголовных дел» за хулиганство и незаконное обращение с оружием. За это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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