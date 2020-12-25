Шестеро пациентов с COVID-19 умерли на Луганщине. За сутки — новый антирекорд по заболевшим

В Луганской области подтверждено 282 новых случая заболевания COVID-19, что стало новым антирекордом на подконтрольной части региона. За сутки вследствие осложнений умерли шестеро пациентов. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Большинство заболевших за сутки обнаружили в Северодонецке (95) и Лисичанске (74), 9 случаев выявлено в Рубежном, Беловодский район — 13, Белокуракинский — 11, Кормянский — 18 Меловской — 7, Новоайдарский — 2, Сватовский — 1, Станично-Луганский — 22, Старобельский — 24, Троицкий — 6.



Вследствие осложнений умерли 80-летняя женщина из Рубежного, 86-летний и 64-летний мужчины, 68-летняя женщина из Северодонецка, 71-летний и 68-летний мужчины из Новоайдарского района.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 9725 человек. Из них выздоровели — 6771, умерли 265 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 337 человек выздоровели, а 186 умерли.