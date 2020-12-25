Папа Римский помолился о мире на Донбассе

Папа Римский Франциск в ходе традиционного рождественского обращения помолился о мире на востоке Украины и в Нагорном Карабахе. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на портал Святейшего престола.



«Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых стран к продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также — в восточной части Украины», — приводится слова понтифика.



Он напомнил и о продолжающихся вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии. Он указал на необходимость «последовательного строительства мира в этих странах путём переговоров, дабы положить конец всем формам вражды».



Кроме того, Папа римский призвал «возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению».



По его словам, в «непростой момент истории», связанный в том числе с пандемией коронавируса, необходимо «братство, основанное на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем».



Папа римский Франциск выступил в Рождество с традиционным обращением «К городу и к миру» (Urbi et orbi). В этом году его показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади перед балконом базилики Святого Петра, откуда понтифик обращается к верующим.



По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных.