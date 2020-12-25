Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Я бы вышел из «Минска», но европейцы могут снять санкции с РФ

25 декабря 2020, 16:53

Зеленский: Я бы вышел из «Минска», но европейцы могут снять санкции с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений, но не будет делать этого, чтобы не дать повода ЕС снять санкции с России и представителей группировок «ДНР/ЛНР». Об этом он сказал в интервью журналу «Фокус».

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел», — отметил глава государства.

По его словам, сейчас необходимо «становиться на ноги», чтобы не затягивать процесс урегулирования конфликта.

«Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны», — отметил он.

Зеленский считает, что первый шаг на пути к миру сделан, так как несмотря на провокации, на Донбассе действует перемирие.

«Далее — встречаются наши советники в нормандском формате, готовят встречу лидеров», — отметил он.

Зеленский также заявил, что после встречи советников Украины начнет готовить план по урегулированию «со всеми датами»: «Сложно, но движемся вперед. Это все план А».

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:12
«ЛНР» приняла «языковой закон»: какие украинские документы не заставят переводить на русский
15:48
«ДНР» приговорила к 12 годам колонии мужчину за «шпионаж»
13:38
«ДНР» еще на год продлила действие «российских стандартов»
11:15
«ДНР»: Посетитель устроил стрельбу в кафе Горловки
10:18
«ДНР» заявила о 205 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
08:57
«ЛНР»: 23 человека заболели, еще двое умерли от COVID-19
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 декабря
17:48
ОБСЕ зафиксировала новое укрепление боевиков под Донецком
16:19
В Донецке обещают запустить новое колесо обозрения в 2021 году
14:07
В Донецке перекроют движение транспорта из-за открытия елки
12:26
«МВД ДНР» начнет штрафовать водителей за отсутствие страховки
11:14
«ДНР» 25 декабря откроет свой пункт пропуска у Еленовки на въезд и выезд
все новости
17:12
«ЛНР» приняла «языковой закон»: какие украинские документы не заставят переводить на русский
16:53
Зеленский: Я бы вышел из «Минска», но европейцы могут снять санкции с РФ
15:48
«ДНР» приговорила к 12 годам колонии мужчину за «шпионаж»
15:44
Папа Римский помолился о мире на Донбассе
14:36
Шестеро пациентов с COVID-19 умерли на Луганщине. За сутки — новый антирекорд по заболевшим
13:38
«ДНР» еще на год продлила действие «российских стандартов»
12:49
В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19
12:42
Подаренная Лаврову украинская икона возвращена в Сараево
11:15
«ДНР»: Посетитель устроил стрельбу в кафе Горловки
10:45
«Будет большая война». Зеленский предупредил о тотальной мобилизации в случае нападения РФ
10:18
«ДНР» заявила о 205 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
09:44
Зеленский не считает Татарова коррупционером, но призвал его доказать свою невиновность
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция