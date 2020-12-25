Зеленский: Я бы вышел из «Минска», но европейцы могут снять санкции с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений, но не будет делать этого, чтобы не дать повода ЕС снять санкции с России и представителей группировок «ДНР/ЛНР». Об этом он сказал в интервью журналу «Фокус».



«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел», — отметил глава государства.



По его словам, сейчас необходимо «становиться на ноги», чтобы не затягивать процесс урегулирования конфликта.



«Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны», — отметил он.



Зеленский считает, что первый шаг на пути к миру сделан, так как несмотря на провокации, на Донбассе действует перемирие.



«Далее — встречаются наши советники в нормандском формате, готовят встречу лидеров», — отметил он.



Зеленский также заявил, что после встречи советников Украины начнет готовить план по урегулированию «со всеми датами»: «Сложно, но движемся вперед. Это все план А».