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Штаб ООС зафиксировал четыре обстрела на Донбассе с начала суток

25 декабря 2020, 18:15

Штаб ООС зафиксировал четыре обстрела на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток, 25 декабря, украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«На Приазовье, неподалеку Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава нет.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов.

«Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами», — резюмировали в штабе.

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