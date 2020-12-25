Беспилотники ОБСЕ глушили на Донбассе два дня подряд

Беспилотники миссии ОБСЕ подвергались глушению 22 и 23 декабря по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 22 декабря БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех во время полета вблизи Константиновки, Светлодарска, Торецка, Степановки, Иванополья, Плещеевки и Сухой Балки на Донетчине. А также в районе Попасной в Луганской области.



23 декабря беспилотники миссии глушили во время полетов вблизи Лебединского в Донецкой области, Лисичанска на Луганщине.



Кроме этого, в этот же день вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое в Луганской области БПЛА миссии в пяти случаях терял сигнал. По оценке наблюдателей, в результате глушения.



В миссии отметили, что помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения беспилотника.