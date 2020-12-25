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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 декабря

25 декабря 2020, 23:46

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 487 заболевших коронавирусом. Пятеро человек умерли из-за осложнений. С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории выявили 34 225 заболевших коронавирусом. Из них 22 151 человек выздоровел, а 683 умерли.

Группировка «ДНР» за минувшие сутки зафиксировала 205 новых случаев инфицирования. Также сообщается о 16 смертях. Географию выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют. В целом «ДНР» признала 14 293 случаев заболевания COVID-19, из которых 8435 человек выздоровели, летальных случаев — 1287.

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 282 случая инфицирования коронавирусом. Это - очередной антирекорд в регионе. Из-за осложнений умерли шестеро пациентов. По состоянию на 25 декабря, диагноз коронавирус подтвержден у 9725 человек. Из них выздоровели — 6771, умерли 265 человек.

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировано 23 случая коронавируса, а также два летальных случая. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР». За все время пандемии группировка признала 2032 случаев COVID-19, из которых 1704 человек выздоровели, 166 — умерли.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений, но не будет делать этого, чтобы не дать повода ЕС снять санкции с России и представителей группировок «ДНР/ЛНР».

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила гражданина Украины к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». Известно, что осужденного зовут Сергей Пономаренко. Никакие другие подробности данного дела не разглашаются.

Советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович объяснил, почему Украина не прекращает уголовное преследование участников обмена удерживаемыми лицами. По его словам, участники обмена могут быть помилованы президентом Украины, а для этого необходимо вынесение приговоров судами и личное обращение к главе государства.

Общество

Группировка «ЛНР» приняла так называемый закон «О государственном языке», который предусматривает обязательность использования русского языка. Однако «переходными положениями» предусматривается, что документы на украинском языке, которые оформлены и выданы до 3 июня 2020 года, не подлежат переводу.

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