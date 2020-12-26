В Украине за сутки зафиксировали 7 709 случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших — 5145 человек, умерли 121 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Количество инфицированных за все время пандемии составило 1 019 876 человек, 17 702 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 651 917 пациента.



Пятница, 25 декабря, — выходной день в Украине. Было проведено 31 482 тестирования на коронавирус, что примерно в два раза меньше, чем в будние дни.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.



Днем ранее, было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19, 22 декабря сообщалось о 8 513 новых случаях, 21 декабря медики сообщили про 6 545 заболевших.