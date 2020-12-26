«ЛНР» заявила об одной смерти и 11 новых случаях заражения COVID-19 

В отдельных районах Луганской области за сутки зарегистрировали 11 случаев заражения коронавирусом и одну смерть среди пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».



Всего по состоянию на 26 декабря там признали 2043 случая инфекции COVID-19. Утверждается, что из этого числа с полным выздоровлением с начала эпидемии выписали 1 710 человек, 167 пациентов с коронавирусом умерли из-за осложнений.



Власти Украины не публикую данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.