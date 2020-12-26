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Коронавирус в Луганской области: 181 новый случай и две смерти

26 декабря 2020, 12:11

Коронавирус в Луганской области: 181 новый случай и две смерти

За минувшие сутки в Луганской области зафиксирован 181 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерли 67-летняя и 82-летняя женщины из Станично-Луганского района.

38 новых случаев заболеваний выявили в Северодонецке, 28 в Лисичанске, 27 в Попаснянском районе, 26 в Рубежном, 19 в Станично-Луганском районе, 17 в Новоайдарском, по девять в Новопесковском и Старобельском районах, шесть в Меловском, два в Марковском районе.

За все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 9906 человек. Из них выздоровели — 6771, лечатся — 2868, умерли 267 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 29,5%.

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