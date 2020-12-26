«ЛНР» разрешила проведение мероприятий в закрытых помещениях

Группировка «ЛНР» в связи с отменой комендантского часа на новогодние и рождественские праздники разрешила проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».



В частности, отменили ограничения на проведение мероприятий с присутствием граждан, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в других местах массового посещения граждан.



Разрешили и посещение театров, цирка, кинотеатров, ледовых арен в закрытых помещениях, иных развлекательных и досуговых заведений.



23 декабря «ЛНР» запретила проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, объяснив это ростом заболеваемости вирусными инфекциями, особенно среди детей.