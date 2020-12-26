На оккупированной Луганщине из-за непогоды без электричества остались более 4 тысяч абонентов

В отдельных районах Луганской области из-за сильного ветра и аварии на подстанции несколько тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



Электричество отключилось в трех селах и одном поселке в Славяносербском районе вечером 25 декабря. В селе Паньковка без электроснабжения пять абонентов, в Приветном — 103, в Стукаловой Балке — 36, в поселке Металлист — 140 абонентов.



В Красном Луче 26 декабря на подстанции произошло аварийное отключение, без электроэнергии остались 4 219 абонентов.



Отмечается, что ремонтные работы запланированы на 26 декабря.

25 декабря из-за сбоя в электроснабжении насосного оборудования ДФС была приостановлена подача воды на Авдеевку и ряд других населенных пунктов.

В ГСЧС сообщили о том, что из-за непогоды в Донецкой области обесточены 15 населенных пунктов.