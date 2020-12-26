Мужчине, который дал денег «волонтерам Новороссии» и получил боеприпасы от «ЛНР», дали пять лет условно

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области вынес приговор за финансирование терроризма и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 17 декабря.



«В апреле 2020 года обвиняемый перечислил 1560 гривен на Яндекс-счет, указанный на сайте "Гуманитарные волонтеры Новороссии". Во время телефонного разговора неустановленное лицо подтвердило мужчине, что средства поступили и были использованы на "гуманитарную помощь" представителям "Луганской народной республики"», — говорится в приговоре.



Как выяснили, правоохранители затем источник сообщил обвиняемому о том, что ему прислали посылку с боеприпасами для совершения взрыва в общественном месте на территории Кировоградской области. Мужчина получил в Viber два изображения с пояснениями, где искать посылку.



«28 июля 2020 года мужчина пошел к трассе "Петрово-Александрия" и у дорожного знака "Звенигородка" забрал пластмассовую емкость, в которой были корпуса к осколочных гранат и взрыватели, которые в совместном состоянии составляют пять взрывных устройств», — отмечается в приговоре.



По этому эпизоду с гранатами действия мужчины квалифицировали как хранение боеприпасов без законного разрешения.



Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Стороны согласовали наказание — пять лет лишения свободы с освобождением от заключения с испытательным сроком два года.