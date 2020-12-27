«ЛНР»: 16 новых заболевших COVID-19 выявили за сутки

За прошедшие сутки, 26 декабря, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 16 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 2059 случаев COVID-19, из которых 1720 человек выздоровели, 167 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.