В ВСУ — 32 новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины подтверждено 32 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Пятеро человек госпитализированы, из них двое — в 59-й военный госпиталь (Северодонецк).



Остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 27 декабря коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 2374 человека. Всего за время пандемии выздоровели 11246 человек, летальных случаев — 37.



На изоляции находится 421 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.