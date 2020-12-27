На Луганщине еще 76 человек заболели COVID-19, двое умерли

В Луганской области зафиксировано 76 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме этого, умерли двое заболевших ранее. Об этом сообщает Луганская ОГА.



Вследствие осложненийумерли 81-летняя женщина из Северодонецка и 74-летний мужчина из Кременского района.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 12, Рубежное — 7, Северодонецк — 14, Кормянский район — 4, Новопсковский — 15, Попаснянский — 10, Станично-Луганский — 6 Старобельский — 8.



За все время исследований на Луганщине без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 9982 человек. Из них выздоровели — 6818, умерли 269 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.