На Донетчине выявили еще 343 заболевших COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 343 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



За сутки 98 случаев COVID-19 выявлено в Мариуполе, 97 — в Славянской ОТГ, 40 — в Краматорской ОТГ, 30 — в Светлодарской ОТГ, 19 — в Бахмутской ОТГ, 16 — в Покровской ОТГ, 9 — в Константиновской ОТГ, 6 — в Черкасской ОТГ, по 5 — в Соледарской и Часовоярской ОТГ, 4 — в Андреевской ОТГ, 3 — в Мироградской ОТГ, по 2 — в Сартанской, Северской, Никольской и Лиманской ОТГ, по 1 — в Гродовський, Белозерской и Очеретинской ОТГ.



Среди заболевших — 14 детей.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 34 929 случаев заболевания COVID-19, из которых 25 164 человека выздоровели, 683 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.