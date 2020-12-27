Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 34 929 случаев COVID-19 (25 164 человека выздоровели, а 683 — умерли). За неделю выявлено 2675 случаев заболевания и 27 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 14 671 случай заболевания COVID-19 (8506 человек выздоровели, 1317 — умерли). В течение недели зафиксировано 1149 заболевших и 91 летальный случай.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 9982 человек, из них 6818 человек выздоровели, 269 — умерли. За неделю — 1223 заболевших и 30 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 2059 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1720 человек выздоровели, 167 — умерли). За неделю — 107 новых случая COVID-19 и 5 случаев смерти.



Минздрав утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В него также включены жители оккупированных территорий, которым для этого необходимо будет приехать на подконтрольную правительству территорию.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений, но не будет делать этого, чтобы не дать повода ЕС снять санкции с России и представителей группировок «ДНР/ЛНР».



Зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин считает, что подконтрольные боевикам территории Донбасса следует включить в состав Ростовской области РФ.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что разрабатываемая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» будет предполагать цель — вхождение в состав России.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила гражданина Украины к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».



«Суд ЛНР» приговорил освобожденного в рамках обмена в 2017 году мужчину к 17 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.



В период отмены комендантского часа на новогодние праздники члены «ДНР» будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.



Боевые действия



С начала года в результате обстрелов боевиков в Донецкой области погибли 28 человек (26 военных и двое гражданских).



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Чем мы запомним 2020 год на Донбассе и есть ли перспектива на мир в 2021-м? // Есть ли шанс проехать линию соприкосновения на Донбассе быстро и безопасно? // Новый год на фоне экономического упадка в Донецке. Что смогут позволить себе украинцы на неподконтрольных территориях в период праздников и что будет на их столе.



«Донбасс Реалии»: Чем усилят украинскую армию в 2021?-м// «Русский мир» возвращается в Украину? // Украина и Россия договорятся о Донбассе в 2021-м?



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