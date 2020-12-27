Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

27 декабря 2020, 23:11

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 34 929 случаев COVID-19 (25 164 человека выздоровели, а 683 — умерли). За неделю выявлено 2675 случаев заболевания и 27 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 14 671 случай заболевания COVID-19 (8506 человек выздоровели, 1317 — умерли). В течение недели зафиксировано 1149 заболевших и 91 летальный случай.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 9982 человек, из них 6818 человек выздоровели, 269 — умерли. За неделю — 1223 заболевших и 30 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 2059 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1720 человек выздоровели, 167 — умерли). За неделю — 107 новых случая COVID-19 и 5 случаев смерти.

Минздрав утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В него также  включены жители оккупированных территорий, которым для этого необходимо будет приехать на подконтрольную правительству территорию.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений, но не будет делать этого, чтобы не дать повода ЕС снять санкции с России и представителей группировок «ДНР/ЛНР».

Зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин считает, что подконтрольные боевикам территории Донбасса следует включить в состав Ростовской области РФ.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что разрабатываемая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» будет предполагать цель — вхождение в состав России.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила гражданина Украины к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

«Суд ЛНР» приговорил освобожденного в рамках обмена в 2017 году мужчину к 17 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

В период отмены комендантского часа на новогодние праздники члены «ДНР» будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.

Боевые действия

С начала года в результате обстрелов боевиков в Донецкой области погибли 28 человек (26 военных и двое гражданских).

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Чем мы запомним 2020 год на Донбассе и есть ли перспектива на мир в 2021-м? // Есть ли шанс проехать линию соприкосновения на Донбассе быстро и безопасно? // Новый год на фоне экономического упадка в Донецке. Что смогут позволить себе украинцы на неподконтрольных территориях в период праздников и что будет на их столе.

«Донбасс Реалии»: Чем усилят украинскую армию в 2021?-м// «Русский мир» возвращается в Украину? // Украина и Россия договорятся о Донбассе в 2021-м?

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:11
Главные новости Донбасса за неделю
21:10
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
17:32
Почти половина домов в Алчевске осталась без отопления
12:38
В «ДНР» заявили о гибели 80 медиков с начала пандемии
10:54
«ДНР» в понедельник откроет КПВВ под Донецком
10:38
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
09:47
«ДНР»: 15 человек умерли от COVID-19, еще 148 заболели за день
08:57
«ЛНР»: 16 новых заболевших COVID-19 выявили за сутки
14:36
На оккупированной Луганщине из-за непогоды без электричества остались более 4 тысяч абонентов
13:06
«ЛНР» передумала: мероприятия в помещениях снова разрешены
10:08
«ДНР»: 230 новых случаев коронавируса и 15 смертей
08:32
«ЛНР» заявила об одной смерти и 11 новых случаях заражения COVID-19 
все новости
23:11
Главные новости Донбасса за неделю
21:10
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
18:00
Песков: Из Киева в Москву не поступают предложения о контактах
17:32
Почти половина домов в Алчевске осталась без отопления
16:55
На Донетчине выявили еще 343 заболевших COVID-19
15:34
На Луганщине еще 76 человек заболели COVID-19, двое умерли
14:49
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из ОРДЛО
12:38
В «ДНР» заявили о гибели 80 медиков с начала пандемии
11:02
В ВСУ — 32 новых случая COVID-19
10:54
«ДНР» в понедельник откроет КПВВ под Донецком
10:38
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
09:47
«ДНР»: 15 человек умерли от COVID-19, еще 148 заболели за день
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
27 декабря, 10:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция