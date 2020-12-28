На Донетчине за сутки выявили 260 больных коронавирусом

За воскресенье, 27 декабря, в Донецкой области подтверждено еще 260 больных коронавирусом, среди которых 8 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 59 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 58 в Волновахской, 51 в Краматорской, по 26 в Бахмутской и Славянской ОТГ, 18 в Константиновской, девять в Николаевской, шесть в Ольгинской, по три в Мирненской и Авдеевской ОТГ, один случай в Сартанской ОТГ.



О новых летальных исходах не сообщается.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 35 188 случаев заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, 683 — умерли.