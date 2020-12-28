Украина направила ноту ОБСЕ из-за ранения военного на Донбассе

Украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту из-за ранения военного на Донбассе в результате обстрела. Об этом сообщили в делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.



«Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили «режим тишины» на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.