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Украина направила ноту ОБСЕ из-за ранения военного на Донбассе

28 декабря 2020, 09:59

Украина направила ноту ОБСЕ из-за ранения военного на Донбассе

Украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту из-за ранения военного на Донбассе в результате обстрела. Об этом сообщили в делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

«Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили «режим тишины» на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.

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