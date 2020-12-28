Трамп подписал бюджет с предусмотренной помощью Украине

Президент США Дональд Трамп 27 декабря, несмотря на ранее наложенное вето, все-таки подписал бюджет. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.



Речь идет о выделении бюджетных средств на финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2021 года.



В документе предусмотрена военная помощь Украине в размере 250 млн долларов.



Однако при этом Трамп заявил, что направит в Конгресс свою версию законопроекта с изменениями, которые он считает необходимыми внести в него, в частности сокращением «расточительных» статей расходов.