Депутат Лиманского горсовета получила условный срок за организацию «референдума»

В Донецкой области суд вынесен обвинительный приговор депутату Лиманского городского совета VII созыва за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«Приговором суда женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», — говорится в сообщении.



По данным следствия, в мае 2014 года, во время оккупации города Лиман и Лиманского района Донецкой области боевиками, женщина принимала активное участие в организации и проведении «референдума» в качестве члена территориальной и председателя участковой «избирательных комиссий».