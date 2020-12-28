Украинский военный ранен при обстреле в Донецкой области

Украинский военнослужащий был ранен сегодня в результате обстрела боевиков в районе Чермалыка Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Раненый военный был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь врачи.



О нарушении режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ, добавили в командовании.

Вчера на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков пострадал украинский военный.



Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.