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Украинский военный ранен при обстреле в Донецкой области

28 декабря 2020, 15:06

Украинский военный ранен при обстреле в Донецкой области

Украинский военнослужащий был ранен сегодня в результате обстрела боевиков в районе Чермалыка Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

Раненый военный был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь врачи.

О нарушении режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ, добавили в командовании.

Вчера на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков пострадал украинский военный.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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