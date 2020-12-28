На Луганщине будут судить экс-военного из-за закладки взрывчатки у госпиталя и жд-станции

В Луганской области будут судить бывшего военного ВСУ, который подозревается в неоконченном покушении на совершение ряда террористических актов, в частности закладке взрывчатки у госпиталя и железнодорожной станции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, экс-военный ВСУ, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию соприкосновения и устроиться на «службу» в группировку «ЛНР».



«Для доказательства своей приверженности оккупационной администрации РФ в Луганской области он должен был совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью обвиняемый установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецк, где в то время находилось около 170 человек — больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил две взрывчатки на железнодорожной станции в города Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники», — говорится в сообщении.



Бывший военнослужащий был задержан в июне 2020 года.