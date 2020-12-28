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Обвал на шахте «Золотое»: Один из горняков погиб

28 декабря 2020, 16:57

Обвал на шахте «Золотое»: Один из горняков погиб

В Луганской области на шахте «Золотое» ГП «Первомайскуголь» нашли тело погибшего горняка. Об этом сообщила начальница Отдела коммуникации полиции области Татьяна Погукай.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».

Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.

Сегодня утром стало известно, что двое горняков шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь» попали под завал. Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

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