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В Кабмине гарантируют выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине до Нового года

28 декабря 2020, 20:40

В Кабмине гарантируют выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине до Нового года

Кабинет министров принял изменения в свое распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное в результате пожаров в Луганской области жилье. Эти изменения, отметил министр юстиции Денис Малюська, позволят выплатить компенсации пострадавшим до конца года.

По его словам, причины, по которым не все пострадавшие получили компенсации, оказались юридическими.

«Так как дома были уничтожены, соответственно были сотни сложностей доказания права собственности и доказания такого права во время оформления помощи. Мы усовершенствовали формулировки в распоряжении Кабмина, чтобы люди могли до конца года получить компенсации», — сказал он во время заседания Кабмина вечером 28 декабря.

Кабинет министров поддержал изменения, предлагаемые Минюстом.

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. В зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.

За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы. На данный момент помощь получили только около 50% граждан.

Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.

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