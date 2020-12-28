Все КПВВ Донбасса и Крыма передали в управление госпредприятия

Все пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом и отдельными районами Донбасса приведут к единому стандарту, а также дооборудуют по образцу КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое».



Об этом сообщили в Минреинтеграции по случаю перехода КПВВ под управление ГП «Реинтеграция и восстановление». Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 28 декабря.



Постановление предусматривает приведение к единому стандарту все КПВВ, а также дооборудование их режимных и сервисных зон.



Вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников отметил, что ранее каждый КПВВ принадлежал к сфере управления различных структур, в связи с чем возникали трудности с их техническим обустройством.



«Мы уже заложили новый стандарт — это КПВВ в Счастье и Новотроицкое. И по такому же принципу будут оснащены все КПВВ», — сказал он.



К требованиям к обустройству КПВВ входят режимная зона и зона с сервисным обслуживанием, которые обустроят временными модульными сооружениями с защитой от поражения стрелковым оружием.



10 ноября на КПВВ в Счастье (Луганская область) и 16 декабря на КПВВ в Новотроицком (Донецкая область) были открыты многофункциональные сервисные центры.