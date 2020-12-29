Сутки на Донбассе: в штабе заявили о 13 нарушениях «режима тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, боевики неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Неподалеку Пивденного незаконные вооруженные формирования также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применялись и крупнокалиберные пулеметы.



Огневая активность боевиков была замечена неподалеку Марьинки и Авдеевки, где несколько раз велся огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, добавили в штабе. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки — ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Вблизи Чермалыка применялось стрелковое оружие. В штабе напомнили, что вследствие огня был ранен украинский военный.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



В группировке «ДНР» заявили про обстрел поселка шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка в понедельник днем. В результате была повреждена кровля и остекление частного жилого дома по адресу: ул. Роборовского, 1.



С 27 июля до вечера 27 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не

менее 4 659 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 032 взрыва, 472 пролетевших неопределенных боеприпаса, 61 вспышку дульного пламени и 43 осветительные ракеты, а также не менее 2 051 очереди и выстрела.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.