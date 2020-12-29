В Украине за сутки зафиксировали 6 988 случаев коронавируса. Выздоровело более 16 тысяч человек

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших — 16 106 человек, умерли 232 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Количество инфицированных за все время пандемии составило 1 037 362 человека, 18 081 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 681 835 пациента.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.



Днем ранее, было зафиксировано 4 835 новых заболевших коронавирусом, 27 декабря выявили 6 113 новых заболевших, 26 декабря сообщалось о 7709 инфицированных, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших ковидом, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни.