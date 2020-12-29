Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине за сутки зафиксировали 6 988 случаев коронавируса. Выздоровело более 16 тысяч человек

29 декабря 2020, 08:05

В Украине за сутки зафиксировали 6 988 случаев коронавируса. Выздоровело более 16 тысяч человек

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших — 16 106 человек, умерли 232 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Количество инфицированных за все время пандемии составило 1 037 362 человека, 18 081 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 681 835 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Днем ранее, было зафиксировано 4 835 новых заболевших коронавирусом, 27 декабря выявили 6 113 новых заболевших, 26 декабря сообщалось о 7709 инфицированных, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших ковидом, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:45
ОБСЕ: «ДНР» готовила запрещенные учения под Донецком
08:29
В «ЛНР» заявили о двух летальных случаях из-за коронавируса
22:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:35
В Донецке «ДНР» задержала директора травматологии
15:48
В «ДНР» заявили о задержании «чиновников» своего «госпредприятия»
12:32
«ДНР» снова задержала критика Пушилина Манекина. В этот раз по обвинению в шпионаже
09:07
Донецкая торговая сеть отменила детские утренники после несоблюдения карантина
08:49
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
23:11
Главные новости Донбасса за неделю
21:10
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
17:32
Почти половина домов в Алчевске осталась без отопления
12:38
В «ДНР» заявили о гибели 80 медиков с начала пандемии
все новости
09:45
ОБСЕ: «ДНР» готовила запрещенные учения под Донецком
08:29
В «ЛНР» заявили о двух летальных случаях из-за коронавируса
08:05
В Украине за сутки зафиксировали 6 988 случаев коронавируса. Выздоровело более 16 тысяч человек
07:54
Сутки на Донбассе: в штабе заявили о 13 нарушениях «режима тишины»
23:19
Боевики подтверждают удержание 254 украинцев на Донбассе
22:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:29
Все КПВВ Донбасса и Крыма передали в управление госпредприятия
20:40
В Кабмине гарантируют выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине до Нового года
19:08
Боевики стреляли из тяжелой артиллерии: ранен военный
18:28
Шмыгаль: Цены на газ проверят на обоснованность
17:35
В Донецке «ДНР» задержала директора травматологии
16:57
Обвал на шахте «Золотое»: Один из горняков погиб
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
27 декабря, 10:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция