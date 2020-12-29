ОБСЕ: «ДНР» готовила запрещенные учения под Донецком

Боевики группировки «ДНР» готовились провести учения с боевой стрельбой в зоне безопасности под Донецком, что является нарушений договоренностей. Об этом говорится в свежем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Отмечается, что 24 декабря на южной стороне автодороги H15, ведущей от блокпоста незаконных вооруженных формирований возле поселка Кременец, примерно в 3,5 км к юго-западу от Дубровки, наблюдатели видели, что порядка 20 боевиков на открытом полигоне «проводили мероприятия, оцененные как подготовка к учениям с боевой стрельбой».



В СММ ОБСЕ напомнили, что проведение таких учений является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, в соответствии с которым проводить учения с боевой стрельбой в

зоне безопасности запрещено.