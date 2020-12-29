В Донецкой области выявили еще 374 больных COVID-19. Семеро пациентов умерли

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 374 случая инфицирования коронавирусом, среди которых 20 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме этого, в результате осложнений умерли семеро пациентов: трое в Славянской ОТГ, по одному в Часовоярской, Соледарской, Светлодарской и Хлебодаровской ОТГ.



210 новых случаев COVID-19 выявили в Мариупольской ОТГ, 89 в Краматорской ОТГ, 15 в Мирноградськой, 14 в Марьинской, 11 в Лиманской, десять в Славянской, пять в Константиновской, четыре в Кураховской, по три в Сартанской, Дружковской и Покровской ОТГ, по два в Бахмутской и Гродовской ОТГ, по одному в Мангушской, Угледарской и Селидовской ОТГ.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 35 562 случая заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, 690 — умерли.