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Денисова: В плену на Донбассе находится 251 украинец

29 декабря 2020, 10:54

Денисова: В плену на Донбассе находится 251 украинец

В плену у боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она напомнила, что год назад, 29 декабря 2019 года, на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

«В течение года ко мне поступали обращения от освобожденных граждан по содействию обеспечения их социальной защиты», — написала Денисова.

Она добавила, что обращалась к членам правительства относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные освобожденным лицам услуги.

Ранее в Службе безопасности Украины «Новостям Донбасса» сообщили, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе подтверждают удержание 254 украинских граждан в плену.

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