«ДНР» зарегистрировала 21 смерть и 223 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки так называемый минздрав «ДНР» зарегистрировал 233 случая заболевания коронавирусом.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 21 пациент.



Всего с начала эпидемии «ДНР» признала 14 898 случаев заболевания. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находится 4 897 пациентов, 8 663 человек выписаны, 1 338 умерли.



Отмечается, что за сутки выявлено 126 случаев пневмоний, на 24 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 103. Всего на лечении 1760 пациентов с пневмониями, из них 654 на кислородной поддержке (+28 за сутки).