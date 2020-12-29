СБУ объявила заочное подозрение скрывающемуся в РФ экс-нардепу от Партии регионов

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады от Партии регионов в участии в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 году он выехал в Россию, где находится до сих пор... Сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности, на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым», — говорится в сообщении.



При этом в СБУ не называют имени злоумышленника.



По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.



В СБУ квалифицировали действия подозреваемого по ч.2 ст.109, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили о проведении следственных (розыскных) действий, направленных на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.