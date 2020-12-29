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Зеленский созвал СНБО для решения проблемы с Конституционным судом

29 декабря 2020, 17:28

Зеленский созвал СНБО для решения проблемы с Конституционным судом

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса», — сказала Мендель «Украинской правде».

Она добавила, что детали заседания будут сообщены официально позже. Само заседание уже закончилось.

В то же время член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. По словам Лещенко, президент Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

28 декабря главе Конституционного суда Александр Тупицкий было объявлено подозрение в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Тупицкий не явился на допрос, поэтому Офис генерального прокурора направил уведомление о подозрении по почте.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

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