МИД о подарке Лаврову: Украина не получила доказательств законного перемещения иконы в Боснию и Герцеговину

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика утверждает, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, «находилась во владении семьи из Республики Сербской» и является «семейной иконой». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.



«Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и путях получения его в собственность остается открытым», — отметил спикер.



Он добавил, что МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают устанавливать обстоятельства и время перемещения иконы с территории Украины и причастных к этому лиц, привлекая и возможности Интерпола.



«Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства. Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета и территориальной целостности», — отметил спикер МИД.

Накануне бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич заявил, что икону, которую Додик подарил Лаврову, вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.



14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.



Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украинскому государству.