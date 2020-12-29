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В «ДНР» пригрозили отправлять автомобили с украинскими номерами на штрафстоянку

29 декабря 2020, 18:38

В «ДНР» пригрозили отправлять автомобили с украинскими номерами на штрафстоянку

Автомобили с украинским номерными знаками, владельцы которых не имеют «справки» о пересечении линии соприкосновения, будут отправлять на штрафстоянки. Об этом заявил представитель «мининформации» группировки «ДНР» Алексей Акутин.

По его словам, владельцы автомобилей с украинской регистрацией должны будут предъявить либо «справку» о пересечении КПВВ (которую выдают боевики), либо автомобильные номера группировки «ДНР».

«В противном случае — пожалуйте на штраф-стояночку по проспекту Павших Коммунаров, 75», — написал Акутин в своем Telegram-канале.

В прошлом году также проходили задержания водителей с украинскими номерами. Члены «ДНР» утверждали, что с иностранными и украинскими номерами нельзя круглосуточно перемещаться по ОРДО в период отмены комендантского часа.

В период отмены комендантского часа на новогодние праздники члены «ДНР» будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.

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