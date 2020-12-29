Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ

Президент Владимир Зеленский отстранил председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на два месяца. Об этом сообщает Офис президента.



«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — цитирует слова Зеленского пресс-служба ОП.



Отмечается, что Тупицкий отстранен после ходатайства Офиса генерального прокурора, подписанного главой ведомства Ириной Венедиктовой.



Представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский подчеркнул, что судейские полномочия Тупицкого не прекращаются: «Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154».

28 декабря главе Конституционного суда Александру Тупицкому было объявлено подозрение в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.



Тупицкий не явился на допрос, поэтому Офис генерального прокурора направил уведомление о подозрении по почте.



Расследовали «Схем» со ссылкой на записи разговоров Офиса генпрокурора сообщали, что до нынешней должности Тупицкий как районный судья Донецка в 2006-2010 годах участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом «Зуевского энергомеханического завода» на Донетчине.